"Une habitation sur deux est en ordre": quelles réglementations pour les détecteurs d’incendie?

Chez les Wallons, un détecteur par étage et pour une surface inférieure à 80m² suffit, mais attention à le positionner correctement. "Le mieux, c’est d’en installer un par niveau, dans les endroits préférentiels en priorité : dans les couloirs, à proximité des escaliers", explique Maxime Lurkin, pompier à la zone de secours nage.

En Belgique, peu de choses sont généralisées à l’ensemble du territoire et les détecteurs de fumée n’échappent pas à la règle ! La réglementation wallonne impose la présence de détecteur de fumée dans tous les logements depuis 2004. À Bruxelles, cette obligation ne concerne que les biens locatifs.

Aucun contrôle

L’obligation de détecteurs d’incendie n’est pas soumise un contrôle. Seule une habitation sur deux serait ordre, et ce malgré l’importance de ce petit appareil. "Il peut sauver des vies", affirme Maxime Lurkin. Surtout qu’il ne coûte pas bien cher, cet engin. "Entre 10€ et 20€ on a un détecteur qui permet d’alerter suffisamment rapidement les personnes qui sont présentent dans l’habitation", ajoute ce dernier.

En moyenne, un détecteur a une durée de vie de 10 ans. L'entretient se fait, quant à lui, au quotidien. "On préconise une fois par mois. Déjà, le tester avec le bouton qui est prévu sur le détecteur, ça permet de vérifier la pile. Et tout simplement le dépoussiérer, l’aspirer une fois par mois aussi", conclu le pompier.