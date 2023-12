Une patinoire installée dans... une église: "Cela n'a jamais été fait auparavant dans notre pays"

La commune de Saint-Trond (province de Limbourg) fait l'objet d'une première en Belgique. Au-delà du traditionnel marché de Noël, un labyrinthe de sapins est présent sur la Grand-Place et une patinoire a été installée dans l'église des Frères Mineurs (Minderbroeders). "Cela n'a jamais été fait auparavant dans notre pays", a indiqué l'échevine Hilde Vautmans à propos de la patinoire lors de la présentation des projets de la commune en fin d'année.

Ces dernières années, l'église en question a servi de centre de vaccination durant la pandémie du Covid-19, de centre d'exposition, d'espace pour des spectacles de dragqueens et de décor pour un "escape-game". Désormais, elle propose une patinoire de 315 mètres carrés aux visiteurs et une exposition du musée voisin De Mindere, sur le thème de Noël et des crèches, affichée à la même période.