Vague de chaleur: parmi les aliments que vous achetez le plus pour vous rafraichir, il y a… ce fromage

Depuis quelques semaines, les températures ont augmenté d'un cran et la Belgique est touchée par une vague de chaleur alors que l'été n'a pas encore officiellement démarré. De ce fait, tout le monde essaie de se rafraîchir comme il le peut. Si les ventilateurs et les clims sont ressortis des placards pour rafraîchir les demeures, les habitudes alimentaires changent également lorsque le soleil pointe le bout de son nez. Dans les grandes chaînes de distribution, certains aliments de type "estival" voient leur cote de popularité grimper en flèche.

On pourrait penser que les viandes à barbecue seraient très prisées, mais d'autres produits s'arrachent dans les rayons. En effet, Delhaize constate que l'un des produits dont les ventes avaient le plus augmenté étaient... la feta. Ce fromage grec que l'on mange froid, souvent en salade. La grande enseigne précise également que les volumes de vin rosé, d'eaux plates et pétillantes, de boules de mozzarella, de légumes frais et de glaces augmentent également de manière impressionnante.

Plus clairement dans les chiffres, Delhaize remarque une augmentation des volumes de :

83% pour la feta

34% pour le vin rosé

20% pour les tomates

54% pour la mozzarella

25% pour les concombres

Mais la star des fortes chaleurs reste... le glaçon. Logique. L'enseigne explique que le volume de ces petits blocs de glace a littéralement doublé en comparaison avec l'année dernière (+100%) !