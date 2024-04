Virginie Efira fait sa grande entrée dans... le dictionnaire Larousse 2025

Parmi ceux-ci, la personnalité préférée des Belges francophones : Virginie Efira. Elle rejoint donc Stromae et François Damiens dans les personnalités belges à figurer dans le dictionnaire. Les belgicismes "sketter" aussi orthographié "squetter" et "nareux" figurent également dans cette édition, annonce lundi l'éditeur du célèbre dictionnaire qui fête cette année ses 120 ans d'existence.

Chaque année Le Petit Larousse illustré met à jour son dictionnaire. Et chaque année, des mots qui reflètent l'évolution de notre société y font leur apparition, dont de nombreux noms propres.

Outre Virginie Efira, le dictionnaire accueille également cette année d'autres personnalités belges à l'image de l'écrivaine, psychanalyste et photographe belge Lydia Flem et du photographe anversois Harry Gruyaert.

Parmi les autres personnalités à faire leur entrée dans le dictionnaire, on notera les noms de l'actrice australo-américaine Cate Blanchett, de la chanteuse, auteure-compositrice et actrice franco-canadienne Mylène Farmer, du couturier et cinéaste américain Tom Ford, du footballeur français Antoine Griezmann, du basketteur américain Lebron James ou encore de l'acteur français Omar Sy.