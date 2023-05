Vitesse, alcool, téléphone: les Belges sont-ils de bons élèves au volant, comparés aux autres Européens?

Le Baromètre de la mobilité européenne classe par pays et par thème le comportement des conducteurs. Et qu'on se le dise: la Belgique a encore quelques efforts à faire en terme de mobilité! Nous sommes effectivement bien souvent au-dessus des moyennes enregistrées. Notre pire statistique, c'est la réduction de la vitesse aux abords d'une zone de travaux. Les Belges restent 64% à ne pas ralentir alors que la moyenne européenne est à 51%.

En termes cohabitation avec les autres usagers, la Belgique n'est franchement pas bon élève non plus: 24% des conducteurs s'arrêtent sur la voie cyclable pour se stationner, c'est tout de même 3% de plus que l'an dernier...

Pour ce qui est des légers dépassement des limitations de vitesse, 88% des Belges en font, contre 84% à l'échelle européenne. Même ratio pour l'usage abusif de l'avertisseur sonore (klaxon), qui est jaugé à 54% pour la Belgique contre une moyenne de 50%.

Sur l'autoroute, toujours, les Belges sont 37% à dépasser par la droite. C'est plus que la moyenne européenne qui est à 35% mais tout de même moins que nos voisins hollandais à 47% des conducteurs.