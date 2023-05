Une petite fille d'un an décède dans une crèche à Liège: quelles sont les normes à respecter pour les cordons des stores?

Un dramatique accident s'est produit dans une crèche en région liégeoise vendredi dernier en début d'après-midi. Une petite fille d'un an s'est étranglée avec le cordon d'un store et a dû être transférée d'urgence à l'hôpital. Elle est malheureusement décédée dans la soirée. Ce mardi, on en sait davantage sur la jeune victime et le contexte de l'accident. Le bambin s'appelait Céleste et venait de fêter son premier anniversaire fin avril. La crèche qui l'accueillait avait été inaugurée il y a 5 ans. C'était une villa qui avait été transformée en crèche en 1995, puis rasée 20 ans plus tard pour faire place à une nouvelle installation en 2018. La crèche avait été inspectée comme il se doit par l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) et aucun problème n'a été relevé en 5 ans.

Dans les normes, aucun cordon ne peut pendre en dessous d'un 1,50 m afin de ne pas être saisi par un enfant. En revanche, aucune règle n'existe en ce qui concerne les cordelettes des fameux stores. Ces derniers sont recommandés pour se protéger du soleil et obtenir un maximum d'obscurité pour les siestes. En revanche, les cordelettes de tétines et de doudous sont interdites, car des accidents se sont déjà produits. Une réglementation européenne de 2011 existe et est très stricte. Se dirige-t-on vers un procès? Rien ne permet actuellement de dire s'il y a eu un défaut, un manque de vigilance ou s'il s'agit simplement et dramatiquement d'un accident. L'enquête est toujours en cours. En attendant, la crèche demeure fermée. Et pour le personnel, cette situation est compliquée à vivre. "Il y a des puéricultrices, des assistants sociaux, des cuisinières, des techniciens... Donc c'est finalement une grande famille. C'est une crèche où il y a plus de 60 lits, ça veut dire qu'il y a énormément d'autres enfants qui, demain, reviendront, qu'il faudra épauler et garder", souligne Antoine Gruselin, porte-parole de la crèche de Valensart.

Doit-on se préparer à un procès ? "Plus que vraisemblablement, il y aura des responsabilités et on prendra ces responsabilités. De nouveau, c'est l'enquête qui va le définir. C'est trop tôt, en tout cas, pour le dire. Mais, auquel cas, il faudra s'y préparer bien sûr, parce qu'il y a un drame. Et il faudra voir où ça aboutit", poursuit le porte-parole.