Voiture thermique ou électrique: quel véhicule est le plus intéressant financièrement?

Au moment d’acheter un nouveau véhicule, un dilemme revient de plus en plus : choisir entre un véhicule hybride ou essence. Aujourd’hui, le thermique est encore majoritairement choisi. Pourtant, à moyen terme, une voiture électrique est souvent plus rentable. Acheter un véhicule électrique, peu de particuliers ont déjà fait ce choix : moins d’1 sur 100. Aujourd'hui encore, de nombreuses incertitudes et méconnaissances freinent les achats. "Je ne me suis pas encore posée la question. Pour l’instant, je suis encore à l’ancienne. Si un jour, on doit passer à l’électrique, j’y penserai mais pour l’instant, je suis fort thermique", explique un client. Une autre dit : "Je n’ai pas creusé parce que j’en ai une pour le moment et je ne suis pas intéressée, mais je creuserai à l’avenir".

Dans les concessions ou les deux types de véhicules sont vendus, peu de particuliers optent pour un électrique. "Les véhicules électriques, aujourd’hui, sont vraiment réservés aux sociétés parce que l’Etat veut pousser ce type de véhicules et va mettre en place des aides permettant une acquisition de ce type de voitures qui est vraiment beaucoup plus onéreux à l’achat", souligne Eric Van Gorp, administrateur délégué d’une concession automobile. Un programme pour comparer les deux motorisations Le prix, c’est d’ailleurs le plus gros frein. Généralement, les véhicules électriques sont en moyenne 25% plus cher à l'achat. Mais, le coût de fonctionnement est plus élevé pour une voiture thermique. Après plusieurs années d'utilisation, l'électrique devient donc plus rentable.

Dans certaines concessions, les vendeurs utilisent désormais un programme, qui compare les électriques aux thermiques. Et souvent, la conclusion est la même, l'électrique devient plus intéressant. Thibaut Francken, responsable de la cellule nouvelle mobilité dans une concession automobile, prend un exemple : "Ici, on a une offre pour un modèle thermique en comparaison avec un modèle totalement électrique équivalent, avec plus ou moins les mêmes équipements. On a une valeur catalogue qui est 14.000 euros moins cher TVA comprise que la voiture électrique. Et au final, quand on tient compte de tous les paramètres, la voiture électrique est plus favorable sur cinq ans de 6.261 euros". Et ça, c'est lié à différents paramètres qu'a étudié l'Institut pour la sécurité routière VIAS.

Il y aura de plus en plus de modèles beaucoup plus abordables "L’ensemble des autres coûts, notamment les coûts d’assurance, les coûts d’entretien ou les coûts relatifs à l’utilisation en tant que telle, c’est-à dire le coût de l’électricité, sont plus favorables pour un véhicule électrique. Le coût de l’électricité aujourd’hui est moindre que le coût du carburant au kilomètre parcouru. Donc, sur l’ensemble de la durée de vie du véhicule et en particulier si on va commencer à rouler beaucoup de kilomètres, le véhicule électrique sera plus avantageux financièrement", précise Annelies Develtere, responsable recherche mobilité durable, Institut pour la sécurité routière VIAS Comptez aujourd’hui 2 euros d’électricité pour rouler 100km, contre presque 10 euros d’essence. A moyen-terme, la voiture électrique devient donc souvent plus intéressante. D’autant que les prix d’achats pourraient bientôt baisser, avec l’arrivée de voitures chinoises, plus petites et moins chères. "Pour les consommateurs, ça veut dire qu’il y aura de plus en plus de modèles beaucoup plus abordables que ce qu’on a actuellement. Mais évidemment c’est léger, ce n’est pas très puissant, ce n’est pas hyper performant par rapport à d’autres modèles. Donc, il va falloir un peu de sobriété à ce niveau-là", estime Jonas Moerman, conseiller énergie chez Ecoconso Reste des questions pratiques, comme celles de l’autonomie ou des bornes de recharge. Des améliorations sont encore attendues.