"C'est excellent": un réseau d'auto-stop solidaire dans douze communes du Luxembourg

Un réseau d'auto-stop sécurisé a vu le jour dans douze communes du Sud du Luxembourg. Sécurité, mobilité et préservation de l'environnement sont les mots-clés de cette initiative.

L'auto-stop est remis au goût du jour, plus sécurisé et accessible que jamais. Après s’être inscrit sur une plateforme, les chauffeurs qui souhaitent partager leur véhicule reçoivent une carte de membre et un macaron pour les identifier… De quoi rendre confiance à certains usagers quelque peu craintifs.

"Je trouve ça génial parce que c’est sécurisé. À mon époque, il y a eu quelques difficultés par moment", confie Nicki. "C'est excellent, surtout avec cette idée de macaron qui va pouvoir rassurer les gens qui voudraient prendre des gens en stop", ajoute Christine.