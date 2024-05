Porter le nom de famille de son père, de sa mère, ou les deux? Voici les tendances du pays

Depuis dix ans, vous avez le choix pour le nom de famille de votre enfant, celui du père, de la mère et même des deux dans l'ordre souhaité. Si le nom paternel reste prédominant partout, les noms paritaires, c'est-à-dire du papa et de la maman, sont moins populaires en Flandre que dans le reste du pays.

En quatre ans, la proportion des noms doubles a augmenté et est passée de 5,1% en 2019 à 7% l'année dernière. Même si le nom du père reste largement prédominant et se constate dans cette maternité, le taux d'enfants ayant reçu uniquement le nom de famille paternel est passé de 84,3% à 81,3%.

"La culture est importante"

"Comme on est à Bruxelles, on a beaucoup de cultures, beaucoup de gens de différents pays", constate Phé Haegeman, sage-femme à la clinique Saint-Jean. "Il y a encore beaucoup de cultures où c'est souvent la maman qui a pris le nom du papa, donc automatiquement le bébé va aussi prendre le même nom."

Pour Sarah, sage-femme depuis trois ans, très peu de parents sont au courant qu'ils peuvent soit donner le nom du père, de la mère ou bien des deux. Pourtant, cela fait dix ans qu'il est possible de le faire. Seule condition: le nom de famille doit être le même pour l'ensemble de la fratrie. "Je pense que si les gens ne sont pas au courant que c'est possible qu'on peut donner les deux noms, je ne pense pas qu'ils vont le faire", estime Sara Van Win, sage-femme. "Mais si les gens savent, je pense qu'ils vont quand même voir ensemble, avec la culture et la tradition, ce qui est le plus important pour les gens. Si la culture est très importante et la tradition aussi, je pense qu'ils ne vont pas le faire. Mais s'ils réfléchissent pour donner le nom de maman qui a aussi porté le bébé, je pense que c'est possible quand même de faire les deux."