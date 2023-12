Vous comptez offrir une bougie comme cadeau à Noël ? Voici nos conseils pour ne pas commettre d'impair

A 6 jours du réveillon de Noël, vous êtes peut-être encore à la recherche de cadeaux. Et vous vous dites que vous opterez pour un achat de "dernière minute". Seulement, il y a toujours le risque de commettre un impair, de choisir le mauvais cadeau. C'est pour ça qu'on a décidé de vous aider, cette semaine, en vous donnant quelques astuces pour ne pas vous tromper. Et on commence, ce lundi soir, avec les bougies.

Les bougies vendues à Noël sont le plus souvent parfumées et les odeurs amènent souvent des réactions tranchées. "A la vanille, j’adore", s’exclame une jeune femme. "Moi je n’aime pas la vanille", confie au contraire un homme.

Au rayon des bougies, vous avez le choix entre différentes couleurs et formes. Certaines sont vendues dans un contenant. Et il y a surtout l’ingrédient à risque, le parfum. "Ce n’est pas évident parce que si vous n’aimez pas, c’est foutu", rigole une cliente dans un magasin de décoration à Liège.

Une vendeuse nous donne dès lors comme conseil de choisir un parfum discret. "Généralement, on vend tout ce qui est un peu fleurs de coton, poudre de riz. Ce sont des odeurs qui sentent un peu le linge propre. Donc des odeurs qui vont dans tous les intérieurs, autant pour hommes que pour femmes. C’est le sans faute assuré", assure-t-elle.

Des bougies avec de la cire 100% naturelle

Les bougies les moins chères sont fait avec de la paraffine, à savoir du pétrole. Le cadeau pourrait alors entrer en conflit avec certaines convictions. Il y a moyen de faire plus durable et plus local. "Tout est fait à base de cire 100% naturelle. Il n’y a aucun produit chimique. Le parfum, c’est du parfum de Grasse. Tous les produits sont européens", assure Solène Houssonloge, créatrice de bougies. "Ou alors il y a des bougies qui sont vendues avec un petit sachet à l’intérieur qui contient un petit bijou. Vous laissez la bougie se consumer, descendre lentement dans son pot et à la fin vous avez un petit bijou", explique une dame dans une galerie commerçante.