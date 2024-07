Vous partez en vacances ce weekend ? Prudence, la circulation sera dense sur les routes, avertit Touring

Chez nous, la circulation sera plus dense que d'habitude, notamment en raison du trafic de transit des Néerlandais, explique Touring. Des embouteillages sont donc à prévoir en direction de la côte ainsi que sur l'E411 en direction des Ardennes, principalement le vendredi après-midi et le samedi matin.

Qui dit vacances d'été dit souvent embouteillages sur les routes. Alors que ce week-end marquera le début des vacances d'été en Belgique francophone, ainsi que le début des congés du bâtiment dans plusieurs provinces belges, Touring prévoit une circulation dense sur les routes européennes les 5 et 6 juillet.

À noter également que vendredi, la circulation pourrait être problématique sur le ring de Bruxelles et dans la région d'Anvers toute la journée.

Il en sera de même pour samedi, qui sera une journée rouge sur l'ensemble du pays.

Dimanche sera également chargé dans les régions Grand-Ouest et Nord ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. En revanche, aucun problème n'est attendu ailleurs.

En Allemagne, Suisse et Autriche

Vendredi, le trafic sera plus dense à partir de midi, et cela, jusqu'au soir. Quant à samedi, les premiers bouchons apparaîtront dès 7 heures du matin et la circulation restera dense jusqu'en fin d'après-midi.

En revanche, la circulation sera fluide le dimanche.

En Italie et Espagne

Pour l'Italie, Touring prévoit un trafic dense mais fluide durant la journée de vendredi. En revanche, prudence : la circulation sera difficile en Italie et en Espagne le samedi.