La fille de Gwendoline rate son CEB mais est admise en secondaire: "On ne va pas lui donner de chance"

Gwendoline est la maman d'une fille de 12 ans. Cette dernière vient de terminer sa 6e primaire, mais elle a raté beaucoup d'examens lors de son CEB. Et pourtant, son école considère qu'elle a réussi et l'autorise à s'inscrire en 1ère secondaire, qui plus est, dans une école considérée comme élitiste, sans passer par une 1ère différenciée.

Face à cette décision, Gwendoline est révoltée. Elle estime que sa fille n’est pas prête et qu'elle n’a pas la maturité adaptée et elle craint que sa fille ne soit complètement dégoûtée de l’école. "Tout en sachant en plus qu'en première on ne double pas, en deuxième non plus (suite à la mise en place du tronc commun lié au Pacte d'excellence, NDLR). (...) En fait, on ne va pas lui donner de chance non plus. On va peut-être la rediriger dans quelque chose qui ne lui conviendra pas", s'indigne-t-elle.