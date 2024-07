Les prix augmentent-ils autant chez les producteurs locaux qu'en supermarché? "Le nombre d'intermédiaires est réduit"

Carl De Bie, fermier à Ittre, propose des prix qui sont tantôt équivalents, tantôt plus ou moins chers que ceux qu'on trouve en grande surface. "Par exemple, on vend un fromage style camembert, on le vend 25 € du kilo et c'est des prix équivalents à ce que vous allez retrouver en grande surface", nous montre-t-il.

Évidemment, l'inflation se fait aussi sentir chez lui. Le mois dernier, il a d'ailleurs dû augmenter le prix de ses œufs. Mais c'est toujours son coût de production qui dicte ses prix. "On calcule vraiment ce que ça nous coûte à fabriquer. Donc évidemment, comme on est une filière plus courte où il y a moins d'intermédiaires, l'impact de l'inflation se ressent moins, peut-être, chez nous", explique l'agriculteur.