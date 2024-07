"J'ai quand même travaillé": quasiment tous les élèves de rhétos de l'Athénée d'Uccle 1 en échec en néerlandais: comment l'expliquer?

À Bruxelles, des élèves de rhétos de l'Athénée d'Uccle 1 ont reçu un coup sur la tête. Ils n'ont quasiment pas eu cours de néerlandais ces dernières années à cause d'un manque de profs, mais ils ont raté leur année et doivent repasser un examen en seconde session. Quasiment tous les élèves sont concernés, les parents sont en colère.

"Nos enfants ne peuvent pas être pénalisés à cause de cette pénurie. Ils n'ont pas eu cours pendant deux ans et demi. Et là, ils se retrouvent avec un examen de passage, avec des compétences qu'ils n'ont pas acquises", déclare Vanesse Baert, parent d'élève.

Ils font le pied de grue devant leur école depuis vendredi, jour de l'annonce des résultats des examens. Près de 40 élèves de rhétos ne seront pas diplômés cette semaine. En cause : un échec en néerlandais. Parents et élèves crient à l'injustice.

La pénurie de professeurs est pointée du doigt par les parents. En trois ans, ces élèves n'ont quasiment jamais eu cours de néerlandais. Un professeur a finalement été trouvé en janvier dernier, mais le niveau n'a pas pu être rattrapé. Pour les élèves, c'est la douche froide.

"Je me suis donné les moyens d'essayer de réussir"

"La remise des diplômes, avec les amis, on jette les chapeaux. C'est un moment connu qui va rester dans nos souvenirs. Mais malheureusement, il y a des gens qui gâchent ça", déplore Ayman, l'un des élèves concernés.

"Je me suis quand même donné les moyens d'essayer de réussir. J'ai quand même travaillé chez moi et je n'ai pas réussi. Du coup, je me retrouve bloqué à cause d'un examen", ajoute Nolhann, un autre élève.