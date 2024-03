Vous pourriez bientôt payer votre dentiste plus cher: nombreux sont ceux qui n'approuvent pas la convention qui fixe les tarifs

Il y a de moins en moins de dentistes conventionnés en Belgique. Beaucoup d'entre eux n'approuvent pas la convention qui doit être conclue avec les mutuelles et qui fixe les tarifs à pratiquer pour les années 2024 et 2025.

Vous pourriez bientôt payer votre dentiste plus cher ! En effet, les dentistes du nord du pays sont particulièrement critiques en ce qui concerne la convention qui doit être conclue avec les mutuelles et qui fixe les tarifs, ce qui a conduit à l'impossibilité de reconduire un accord tarifaire Inami, principalement en raison de l'explosion des coûts financiers au niveau des cabinets et du personnel, ainsi que de l'interdiction des suppléments d'honoraires imposée sans concertation avec le secteur, comme l'explique Bruno Gonthier, dentiste généraliste.

Seulement 57% des dentistes ont donné leur accord pour cette convention, alors que le seuil requis était de 60% pour qu'elle entre en vigueur. Cette situation laisse les mutuelles dans l'expectative, craignant une augmentation des honoraires réclamés aux patients.