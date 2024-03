Nouvelle convention sur les tarifs chez les médecins, kinés, dentistes, logopèdes: quelles professions y ont adhéré?

François, jeune professionnel, confiait récemment à RTL info: "C'est difficile de rester motivé et de donner des soins de qualité quand on a des grosses journées et qu'on est obligés de faire du nombre pour essayer de gagner sa vie", expliquait-il. "J'aimerais rester conventionné pour mes patients, pour qu'ils soient remboursés le mieux possible, le problème est que les honoraires qui ont été renégociés sont injustes."

Malgré un appel massif des kinés belges à se déconventionner en même temps dans une opération "coup de poing", le week-end dernier, la nouvelle convention a bel et bien été adoptée par la profession. Ce sont 66, 11% des kinésithérapeutes (sur 60% nécessaire) qui ont voté pour. "Ces chiffres sont légèrement inférieurs à ceux de l'année dernière", précise un communiqué de l'INAMI.

Les logopèdes aussi adoptent ce nouvel accord avec 67,38% de votes "pour".