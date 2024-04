Décryptage - Comment la Russie influence les partis d'extrême droite en Europe: "C'est beaucoup plus vaste que ce qu'on pensait"

Ce mercredi 10 avril, le Centre international de lutte contre le terrorisme (ICCT) a publié un livre (en anglais) intitulé "La Russie et l'extrême droite : aperçus de dix pays européens". Le livre cherche à identifier les différentes formes et modèles d'influence de la Russie sur les milieux d'extrême droite à travers l'Europe, au cours de la dernière décennie. "On a regardé dans 10 pays (Autriche, République Tchèque, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Pologne, Serbie, Slovaquie et Suède) et on a analysé chaque fois deux cas concrets : des groupes extrémistes, des réseaux sociaux, des sites web, des politiciens, etc.", explique Thomas Renard, le directeur du centre.

La rédaction de ce livre a pris un an. Une année durant laquelle l’ICCT et un groupe d’experts de toute l’Europe ont surveillé les actions russes à l’égard de l’extrême droite européenne. L'observation porte sur les 10 dernières années, soit depuis 2014, date de l'annexion de la Crimée, "et c’est quand on fait l’addition qu’on se rend compte que c’est beaucoup plus vaste que ce qu’on pensait", ajoute Thomas Renard.