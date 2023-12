Le bois, rien que le bois: ce bâtiment namurois a été primé à Dubaï lors d'un concours d'architecture durable

L’avantage du bois, c’est qu’il est monté plus rapidement que les matériaux traditionnels. Dans cette entreprise informatique, il est également laissé en finition. Un intérêt économique et esthétique. "C'est un des gros avantages au niveau des finitions, car on a un matériel qui peut rester naturellement visible et qui rayonne chaud", explique l'administrateur.

Et cela a l'air de convaincre les travailleurs : "Avant, je travaillais qu'avec des murs blancs, très froids. Ici, c'est beaucoup plus agréable", explique un employé. "On dirait vraiment qu'on est dans une cabane", acquiesce un autre.

L’usage du bois, dès le début du projet, a permis de réduire le coût des travaux : environ 1000 euros par mètre carré. "On a atteint ce budget-là parce qu'on a décidé de travailler avec la matière brute. On lit donc beaucoup de points positifs avec un budget assez réduit. Le même bâtiment avec d'autres matériaux, on devrait les reconduire", explique Maxime Verwilghen, architecte primé à Dubaï.