Le changement climatique est l'une des trois principales préoccupations des Belges: "Le climat va diriger l'économie aussi"

1003 Belges ont été interrogés. Leurs principales préoccupations sont, dans l'ordre : le pouvoir d'achat, ensuite le climat et ses changements et enfin, mais loin derrière, l'instabilité politique.

De manière générale, 71 % des Belges veulent que le passage à une économie neutre en carbone n'oublie pas la question des inégalités.

Justement, ce mardi, au sommet de l'Etat, le Premier ministre rencontrait des grands patrons pour parler COP 28, climat et entreprises. "C'est une histoire de technologie, d'innovation et de le rendre possible pour tout le monde", déclarait Alexander de Croo.

"Notre avis, c'est que ça va créer des emplois", réagit Hervé Tiberghien, chef du personnel chez Solvay. "Aujourd'hui, on sait qu'on a besoin de l'industrie pour construire des voitures propres. On pense qu'en fait, l'innovation va amener la création d'emplois", justifie-t-il. Bernard Delvaux, administrateur délégué d'Etex, partage cette opinion : "L'industrie fait partie de la solution, elle ne fait pas partie du problème. Si l'énergie est trop chère ou si les contraintes sont trop élevées. Cette production va partir à l'étranger et elle va se passer dans un contexte hors contrôle", explique-t-il.