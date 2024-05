Le totebag, ce sac en coton, est-il vraiment écologique ? Où est-ce une fausse bonne idée?

Notre séquence Planète Avenir est consacrée aujourd’hui à cette question : le totebag est-il écologique ? On a parfois tendance à les accumuler, un peu comme les sacs en plastique réutilisables. Or, il faut l’utiliser 50 fois pour amortir l’impact lié à sa production. Alors que faire si on en a trop ou s’ils sont trop vieux ?

A l’origine, la trentenaire pensait bien faire en se détournant des sacs en plastique pour choisir un matériau plus naturel. Mais produire un totebag reste énergivore. "Le totebag qu’on connaît, il aura globalement plus d’impact sur l’environnement qu’un sac en plastique réutilisable. Pourquoi ? Parce qu’il faut faire pousser le coton, parce qu’il y a plus d’énergie qui est consommée, ce genre de choses. Mais souvent, les études ne tiennent pas compte du fait qu’un sac comme celui-ci peut être abandonné dans la nature, et dans ce cas, le sac en coton ou en papier est plus intéressant que celui en plastique", indique Renaud De Bruyn, chargé de mission chez Ecoconso.

Elle a rangé 36 totebags rien que dans ce sac. Une sorte de collection involontaire."Vu que c’est un objet en tissu, on le garde en se disant que cela va toujours servir, notamment pour les courses. Mais là je me rends compte que j’en ai trop. Qu’est-ce que je vais faire de tout ça ?", se demande Clémentine.

Comment prolonger leur durée de vie?

Pour les tissus arrivés en fin de vie et qui ne seront plus utilisés, l’atelier de valorisation est une piste de solution. Comme ici, chez R-use Fabrik. On peut alors tout imaginer pour transformer le totebag en un nouvel objet. "On pourrait imaginer faire deux pochettes", réfléchit Sophie Remy, co-fondatrice de R-Use Fabrik.

Les mots d’ordre sont réutiliser le plus de tissu possible pour éviter les chutes et jouer avec les couleurs, la matière, les motifs existants."On a fait une trousse rectangulaire, mais ça peut être une demi-lune, une avec plus de volume. L’idée va être de mixer le tissu du totebag avec d’autres tissus si nécessaire. Cela fonctionne bien avec les jeans, des anciens draps, des serviettes, etc.", énumère Sophie Remy.

Autrement dit, ne pas jeter, mais trouver une seconde vie et éviter de produire du neuf. Les associations de défense de l’environnement le rappellent : le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. Les consommateurs doivent donc apprendre à refuser les totebags qu’on leur offre pour contrer à leur échelle leur surpdoduction.