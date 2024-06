L'urgence climatique sera-t-elle au menu des futurs gouvernements ?

Dans les urnes, les électeurs n'ont pas fait du climat une priorité. Juste avant le vote, le WWF avait interrogé les vainqueurs du scrutin sur la question. "Il nous faut maintenant ancrer cette ambition climatique et de biodiversité dans le long terme", indique Maxime Prévot, président des Engagés, à l'association. "Dire que la nature sera vraiment l'élément qui décidera de tout", ajoute Georges-Louis Bouchez.

On va continuer à travailler de façon constructive.

"On a rencontré tous les présidents de partis et il ne fait aucun doute que la nature et le climat étaient des préoccupations cruciales, et ce, de façon unanime. On invite les futures coalitions à travailler à l'échelle et à la mesure de l'urgence. On va continuer à travailler de façon constructive en formulant des recommandations de nos experts", explique Deborah Van Thournout, porte parole de la WWF Belgique.