Les émissions de CO2 liées à l'énergie atteignent un nouveau record en 2023: "Nous avons besoin d'efforts"

Mais l'AIE tient à souligner l'apport important des énergies "propres", dont les renouvelables. "La transition vers les énergies propres se poursuit rapidement et freine les émissions - même avec une demande énergétique mondiale augmentant plus rapidement en 2023 qu'en 2022", souligne ainsi le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol.

Entre 2019 et 2023, les émissions liées à l'énergie ont ainsi progressé de quelque 900 millions de tonnes. Mais, souligne l'AIE, ce chiffre aurait été trois fois plus important sans le déploiement de cinq technologies clefs: le solaire, l'éolien, le nucléaire, les pompes à chaleur et les voitures électriques.

L'agence publie d'ailleurs vendredi un rapport distinct consacré spécifiquement au marché des énergies propres, faisant état d'une forte hausse du solaire et de l'éolien. Mais ce déploiement est resté "trop concentré dans les économies avancées et en Chine", tandis que le reste du monde est à la traîne. "Nous avons besoin d'efforts beaucoup plus importants pour permettre aux économies émergentes et en développement d'augmenter leurs investissements dans les énergies propres", a souligné une nouvelle fois Fatih Birol.