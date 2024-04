"Les raisins n’arrivent pas à maturité": en Espagne, la production de cava souffre de la sécheresse

Les températures élevées et la sécheresse affectent Barcelone et une partie de sa région. Des conditions extrêmes qui affectent la production de cava : elle a été réduite de moitié… Et ses prix vont augmenter.

Steve Prat Y Vila est importateur de cava. En quinze ans d’expérience, il n’a jamais connu un tel niveau de sécheresse en Catalogne, sa région natale. "Les raisins n’arrivent pas vraiment à maturité, ils restent tout petits. Quand on récolte et qu’on presse, on a moins de jus et donc moins de production. Sans parler du nombre de vignes qui meurt sur pied à cause de la sécheresse", témoigne-t-il.

Conséquence de cette météo extrême : la production de cava est sous pression. En 2023, elle a diminué de 25%. Cette année, cette diminution pourrait se chiffrer à 40% avec un impact direct sur le prix des bouteilles.