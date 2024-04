Soleil et barbecue: le mobilier de jardin durable séduit de plus en plus de Belges

Partager:

Les beaux jours arrivent et avec eux l'envie de se mettre dehors devient irrésistible. Afin de profiter de cette douceur estivale, un nombre croissant de Belges s'empresse d'aménager son jardin. Chaise, table, barbecue : les clients cherchent de la qualité, du design... Et de la durabilité.

À chaque rayon de soleil, Laeticia sort les cousins pour profiter de son nouveau salon de jardin très équipé. "On a installé une pergola avec un petit salon dans lequel on a fait un plan de travail (…). Pour les soirées en famille ou entre amis, on a investi dans une plancha et un plan de travail, ce qui nous permet de prendre les aliments et de directement les mettre sur le barbecue", nous montre-t-elle. Ici, il ne manque rien : espace jacuzzi pour se détendre et coin apéro’ pour se divertir… C’est une véritable pièce supplémentaire qui s’ajoute à la maison. "On a profité du Covid pour installer tout ça et se sentir vraiment bien. Avoir rénové m’a donné cette envie de continuer, d’investir et de me sentir encore mieux chez moi", ajoute Laeticia. À lire aussi Les cuisines: que justifie leurs prix élevés?

Cet engouement pour le mobilier extérieur, le gérant de ce magasin l’a constaté : + 25 % des ventes par rapport à 2019. Mais tous ces meubles ont un prix : comptez un peu plus de mille euros pour un ensemble table et chaise et entre 600 et 3.000 euros pour un salon. On a profité du Covid pour installer tout ça La tendance du cocooning attire les consommateurs, toujours plus nombreux dans les rayons des magasins. "J’aime bien venir voir ce qu’il y a de nouveau", explique une cliente. "On essaye d’acheter du durable. On a des meubles en teck et ça tient longtemps", ajoute une autre. Des matériaux durables