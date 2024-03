Vous êtes sujet à l'éco-anxiété? Voici trois conseils pour vous aider à la gérer

L'élévation du niveau de la mer, le recul des glaciers, la chaleur des océans... Tout ça ne fait qu’augmenter et on vient d’ailleurs de connaître la décennie la plus chaude jamais enregistrée.

Ce genre d'infos, nous les entendons souvent, elles tournent constamment dans notre tête. Résultat, l’éco-anxiété s’implante de plus en plus dans notre quotidien et voici comment la réguler.