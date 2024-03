L'aérodrome de Cerfontaine dispose à nouveau d'un permis d'environnement

La Sowaer a repris en urgence la gestion de l'aérodrome de Cerfontaine, à l'été 2023, après la faillite du précédent gestionnaire du site, l'entreprise EBCF. Le permis d'environnement autorisant les activités de l'aérodrome arrivait toutefois à échéance en septembre 2023, obligeant la Sowaer à entreprendre en urgence les procédures de demande de renouvellement de ce permis.

La demande portant sur un maintien des activités sur le site pour une durée de 20 ans ainsi que la construction d'un abri pour l'entreposage de l'outillage a été délivré le 15 mars, a indiqué lundi la Sowaer. Le permis court jusqu'au 20 septembre 2043 avec quelques conditions. Les mouvements d'aéronefs sont ainsi limités à 16.000 par an, les vols doivent être réalisés entre 9h00 et jusqu'à 30 minutes avant le coucher du soleil, au plus tard à 20h00, et l'exploitant doit veiller au respect du plan de vol par les pilotes.