"On voyage en avion parce que ça coûte 19€, ça c'est aberrant": le militant écologiste Bertrand Piccard voudrait que l'aviation soit "traitée comme tout le monde"

Dès lors, les voyages "low-costs" ne seraient plus qu'un lointain souvenir. Quand notre journaliste demande si les voyages en avion devraient être "réservés aux riches", son interlocuteur répond: "Non, à ceux qui veulent aller quelque part et ce n'est plus le cas aujourd'hui." Il s'explique: "Quand on voit un prix d'appel à 19 euros pour faire Bruxelles – Madrid, on va à Madrid pas parce qu'on veut aller à Madrid, mais parce que ça coûte 19€ et on se demande pourquoi rester chez soi si on peut bouger pour 19€. Ça, c'est aberrant. Si ce n'était pas aussi bon marché, ces gens n'auraient pas envie de voyager." Il insiste: "Il faut que la taxe carbone soit intégrée dans le prix du billet, sinon, on marche sur la tête."

Un avion à hydrogène

La taxation ne serait peut-être pas l'unique solution pour réduire l'empreinte carbone de l'aviation. Le Suisse travaille sur un projet d'avion à hydrogène: "Je suis au début du projet. Ce que je veux, c'est montré ce qu'on peut faire avec l'aviation. L'avion solaire, c'était un symbole, on n'allait pas tous voler avec l'aviation solaire. Alors que je pense qu'on pourra en grande partie voler avec l'aviation à hydrogène et j'aimerais le prouver."