Une dizaine de requins testés positifs... à la cocaïne

Selon une étude de la Fondation Oswaldo Cruz, publiée dans la revue Science of the Total Environment, treize requins-taupes sauvages ont été testés positifs à la cocaïne au large des côtes brésiliennes. Ce phénomène serait attribué à la contrebande massive de drogue dans la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique, où les poissons absorbent ces substances illicites.

À lire aussi Australie: des marins sauvés d'un catamaran attaqué par des requins

Les drogues qui polluent les océans et affectent la vie marine ne sont pas une nouveauté. Depuis longtemps, les scientifiques s'inquiètent des effets potentiels des drogues déversées dans les océans par les trafiquants sur les écosystèmes marins.