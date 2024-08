Le zoo d'Anvers attend son premier bébé chimpanzé en 32 ans

Le zoo d'Anvers accueillera dans quelques mois un bébé chimpanzé, ce qui n'y était plus arrivé depuis 32 ans. La femelle Marit est en effet enceinte. L'identité du père n'est, en revanche, pas encore connue.

Les femelles chimpanzés du zoo ont reçu des contraceptifs pendant des années mais, il y a deux ans, le zoo a reçu l'autorisation du détenteur du livre généalogique européen de l'espèce de se lancer à nouveau dans la reproduction. Marit et Mia, âgées de 18 et 15 ans, ont eu la possibilité de se reproduire naturellement. Les femelles ont rapidement retrouvé un cycle régulier et la première des deux est maintenant enceinte.

Les mâles Tambuzi et Tuma, les derniers chimpanzés nés à Anvers, se sont tous deux accouplés avec Marit, ce qui n'est pas inhabituel au sein de cette espèce. Il faudra donc attendre un test ADN après la naissance pour savoir qui est le père.