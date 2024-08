Des associations exhortent TUI à cesser de tirer profit des spectacles cruels de dauphins

Quinze organisations de protection animale, dont Gaia, ont mené jeudi une action devant le siège du tour-opérateur TUI à Berlin pour appeler le géant du voyage à mettre fin à la vente et à la promotion d'activités exploitant des dauphins en captivité. Elles y ont dévoilé une banderole rassemblant les 350.000 signatures recueillies dans une pétition pour faire cesser cette cruauté.

"TUI Group répond aux rêves d'évasion en vendant de la captivité et l'enfermement. Comme d'autres grands voyagistes, il est grand temps que TUI fasse preuve d'éthique et d'empathie et cesse de promouvoir des divertissements causant de la souffrance animale", s'offusque Sébastien De Jonge, directeur des opérations chez Gaia, cité dans un communiqué.

Ensemble avec d'autres organisations, Gaia milite depuis des années pour que TUI Group - et donc TUI Belgium - cesse les spectacles cruels de dauphins captifs mais "l'entreprise continue de privilégier le profit au détriment du bien-être animal".