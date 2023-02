Nombre record d'adeptes de l'autopartage en Belgique

En 2022, le nombre d'usagers actifs du partage de voitures en Belgique a augmenté de 40% et a atteint le nombre de 121.394. Un chiffre record, indique mardi Autodelen.net dans son dernier rapport. Ce dernier révèle également pour la première fois l'impact de cette évolution. Par exemple, chaque voiture partagée permet de retirer de trois à dix voitures privées du trafic, ce qui réduit le besoin de places de stationnement publiques et permet donc de faire plus de place à la verdure, selon le rapport.