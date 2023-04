Nonante-six bornes électriques seront installées sur le territoire carolo

Les bornes qui seront placées sont des bornes de 22 Kw, "soit des bornes semi-rapides demandant entre une heure et trois heures de charge", a précisé la Ville. Chaque borne peut alimenter deux voitures et demande donc deux emplacements contigus.

Le 27 mars dernier, le conseil communal carolo a approuvé une cartographie pour les futures bornes. La Ville de Charleroi dit l'avoir établie en veillant à répartir de la manière la plus fonctionnelle et la plus efficace possible les équipements sur son territoire.