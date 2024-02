Plus de 45.000 voiture neuves immatriculées en janvier, selon la Febiac

Un total de 46.667 voitures neuves ont été immatriculées au mois de janvier 2024, ressort-il des chiffres de la Fédération belge et luxembourgeoise de l'automobile et du cycle (Febiac), publiés jeudi. Il s'agit du meilleur mois de janvier depuis quatre ans pour le secteur.

La marque automobile la plus représentée dans ces nouvelles immatriculations est BMW (11,7%) suivie par Audi (9,8%), Mercedes (8,3%), Volkswagen (7,3%) et Volvo (7%).

Les immatriculations de voitures neuves ont ainsi augmenté de 17,1% par rapport au même mois en 2023. Cette hausse est majoritairement liée aux livraisons de commandes enregistrées l'année passée et ne reflète pas les conditions Salon proposées en janvier par les différents acteurs du marché, précise la Febiac.

Concernant les immatriculations de véhicules utilitaires légers, le mois de janvier 2024 a aussi été positif avec une hausse de 15,7% (6.361 véhicules). Les immatriculations d'utilitaires lourds ont augmenté de 93,9% (+ 77 unités) pour les plus de 16 tonnes et de 11,2% (+856) pour les véhicules plus légers.

Par ailleurs, 1.625 deux-roues motorisés neufs ont été immatriculés en janvier, soit 5% de plus qu'un an auparavant.