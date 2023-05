Les partis wallons contre le confédéralisme: MR, PS et Engagés expliquent pourquoi

Un système où le pouvoir central est réduit à presque rien, la gestion de la dette: la défense, les affaires étrangères et une partie de la police. Tout le reste va aux régions. C'est le confédéralisme voulu par la NVA. Selon les sondages, le parti de Bart De Wever devrait faire de très bons résultats aux élections de 2024. Ce qui mettrait cette question de confédéralisme sur le devant de la scène. Mais est-ce une bonne chose pour la Wallonie? Les représentants des partis francophones présents sur le plateau s'accordent pour dire que non.

Si Maxime Prévot, président des Engagés, dit comprendre le ras-le-bol des citoyens wallons qui se sentent méprisés par les Flamands, il invite à prendre du recul: "Il faut être objectif, on ne peut pas se permettre le luxe d'envisager le confédéralisme." La raison, elle est évidemment financière: "Quand on regarde les chiffres de l'endettement et la manière dont chacune des entités contribue à cet endettement, on est à 300% pour la Wallonie."