A Avignon, le "non" d'Antigone face à l'exploitation de l'Amazonie

"Des parlementaires, des généraux dans l'armée et de l'agro-industrie ont réclamé l'interdiction de la pièce au Brésil; or à ce stade, il n'y avait pas de pièce!" fait-il remarquer.

"Il y a eu tout une controverse sur les réseaux sociaux au Brésil où on nous a accusés de +fake news+, alors qu'on avait reconstitué un massacre qui s'était vraiment passé", affirme à l'AFP le metteur en scène suisse, connu pour confronter le théâtre et le réel.

Cette performance fait partie intégrante de la pièce qui a déjà tourné en Europe et qui clôt la trilogie des mythes antiques de Milo Rau, après Oreste à Mossoul -où il transpose la tragédie d'Eschyle dans le Nord irakien dévasté par la guerre et les exactions de l'Etat islamique- et Le Nouvel Evangile (créé dans un camp de réfugiés en Italie).

Celui qui a été déclaré persona non grata en Russie après la mise en scène d'une version fictive du procès du groupe contestataire et féministe Pussy Riot et choqué la Belgique en faisant participer des enfants dans une pièce sur l'affaire Dutroux, affirme qu'Antigone en Amazonie est, de toutes ses pièces, "celle qui a eu le plus d'impact".

"C'était émouvant, cathartique et un bel acte de solidarité que de montrer la souffrance de ces gens", dit-il, en référence aux paysans sans-terre.