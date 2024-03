Aya Nakamura s'amuse en chanson de ses détracteurs

Ce morceau commence tout en ego-trip, la chanteuse francophone la plus écoutée au monde assurant être toujours prête pour la "fiesta", avoir toujours le "cardio" pour ça.

Ce scénario hérisse l'extrême droite et l'ultra droite. "Ce n'est pas un beau symbole, honnêtement, c'est une provocation supplémentaire d'Emmanuel Macron qui doit tous les matins se lever en disant +Tiens, comment est-ce que je vais réussir à humilier le peuple français?+", avait déclaré Marine Le Pen, présidente des députés du Rassemblement national, la semaine dernière sur France Inter.

Précédemment, Marion Maréchal, tête de liste pour les élections européennes du parti Reconquête! d'Eric Zemmour, avait lâché sur BFM: "on aime ou on n'aime pas, elle ne chante pas en français". Aya Nakamura mélange pourtant français et argot des quatre coins de la planète.

"J'ai l'impression de vous avoir fait découvrir Edith Piaf et qu'elle s'est réincarnée en moi. Le reste, qu'ils nous aiment ou pas c'est leurs dos (dossier)", s'était amusée l'artiste mi-mars sur ses réseaux sociaux.

La star franco-malienne née à Bamako il y a 28 ans, qui a grandi à Aulnay-sous-Bois en région parisienne, a connu un premier succès planétaire avec son tube "Djadja" en 2018.