"Bonsoir": les adieux de la culture et de la politique à Frédéric Mitterrand

Nicolas Sarkozy, Christine Ockrent, Arielle Dombasle, cinq anciens ministres de la Culture et une foule d'anonymes sont rassemblés mardi à Paris pour rendre un dernier hommage à Frédéric Mitterrand, mort la semaine passée à 76 ans.

"Voici quelques jours, il me téléphone et me dit que c'est fini... Quelle dignité de parler de nos vies, croyances, espérances, quelques heures avant sa disparition", a-t-il déclaré, ému.

D'autres anciens ministres de la Culture étaient là: Frank Riester, Roselyne Bachelot, Rima Abdul Malak, ainsi que l'actuelle titulaire du poste, Rachida Dati.

Rima Abdul Malak a salué la mémoire d'un homme "inclassable, hors normes, avec sa mélancolie, sa liberté de ton, sa poésie. C'est quelqu'un qui a toujours assumé sa vie, ses choix, y compris les polémiques que ça a pu parfois susciter", a-t-elle affirmé avant la cérémonie.