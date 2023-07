Défilé, moules-frites, concerts et feu d'artifice au programme de la fête nationale

Les festivités du 21 juillet auront cette année une saveur particulière à l'occasion des dix ans de règne du roi Philippe. À Bruxelles, les activités vont se multiplier ce vendredi pour célébrer la Belgique et cet anniversaire particulier pour l'actuel monarque.

Dès 10h00, les portes du Parc royal s'ouvriront aux animations de la fête nationale. Depuis la rue de la Loi jusqu'à la place Poelaert, les promeneurs pourront profiter d'activités pour les enfants et les plus grands ainsi que de concerts gratuits. Ils auront aussi l'occasion de découvrir les divers métiers de la sécurité et des services de secours.

Un village militaire sera installé sur la Place royale, où 380 membres de la Défense présenteront une trentaine de véhicules et un parcours d'obstacles pour les plus jeunes. Les services de la Croix-Rouge, du Siamu, de B-Fast et de la police seront également présents dans la rue de la Régence.