Des concerts "pour l'humanité" organisés à Anvers le 5 mai

Un groupe de "citoyens engagés" organise le dimanche 5 mai à Anvers un évènement musical qui a pour but de véhiculer un "message de fraternité et de solidarité". À l'affiche de l'évènement intitulé "505-Concerten voor Menselijkheid" (505 - concerts pour l'humanité) figurent plusieurs artistes comme Bart Peeters, Portland ou encore Selah Sue.

Cet évènement rappelle les concerts 0110 pour la tolérance, organisés en 2006 à Anvers, Bruxelles, Gand et Charleroi avec des artistes comme Tom Barman ou Sioen. Cette fois, les initiateurs sont entre autres la psychologue et auteure Elisabeth Van Lierop, Tijs Delbeke, musicien dans les groupes Balthazar et Warhaus, ainsi que la directrice du 11.11.11 Els Hertogen. Un nombre important d'organisations de la société civile prêteront également la main forte.

L'organisation vise 20.000 visiteurs qui soutiendront une "société et une politique plus humaines" avec leur venue. La date de l'évènement n'est pas choisie au hasard, un mois avant les élections fédérales, régionales et européennes.