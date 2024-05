L'écrivaine Siri Hustvedt dit s'être fait voler l'annonce du décès de son mari Paul Auster: "J'étais naïve"

Siri Hustvedt, romancière et essayiste américaine qui a perdu mardi son mari Paul Auster, a estimé jeudi s'être fait "voler" sa "dignité" lorsqu'une amie du couple a annoncé en primeur au New York Times la mort de l'écrivain new-yorkais.

Paul Auster, romancier prolifique, poète et scénariste de films, propulsé sur la scène littéraire internationale par sa "Trilogie new-yorkaise", "s'est éteint ce soir, chez lui, entouré de ses proches", dont Siri Hustvedt et leur fille Sophie Auster, de complications d'un cancer du poumon à l'âge de 77 ans, avait révélé le New York Times mardi juste avant minuit, citant une amie de la famille, l'autrice et journaliste américaine Jacki Lyden.

"On nous a volé cette dignité. Je ne connais pas toute l'histoire mais je sais ceci: c'est mal", a dénoncé Mme Hustvedt, 69 ans, autrice de nombreux romans et essais comme "Les yeux bandés" et "Un été sans les hommes".

Paul Auster est "mort à la maison (à Brooklyn) dans une pièce qu'il aimait, la bibliothèque (...) avec nous, entouré par sa famille, le 30 avril 2024 à 18H58", précise la poétesse et philosophe sur Instagram.