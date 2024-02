Des œuvres d'Ensor et de Meunier retrouvées dans le grenier de la commune de Koekelberg

La commune de Koekelberg a retrouvé par hasard une gravure de James Ensor ainsi qu'une toile du Bruxellois Constantin Meunier dans le grenier de son Hôtel de ville. La nouvelle, relayée par La Libre et La Dernière Heure, a été confirmée mercredi par les autorités communales à Belga.

La gravure de l'Ostendais James Ensor (1860-1949), intitulée "Le ciel étoilé au-dessus du cimetière", date de 1888. Le tableau de Constantin Meunier (1831-1905) remonte quant à lui aux années 1850-1860.

Les œuvres ont été trouvées par hasard après que Fatmir Limani (PS), échevin de la Culture francophone de Koekelberg, a décidé d'inspecter le grenier de l'Hôtel de ville. "Il y avait beaucoup de vieilleries dans cette pièce", explique son collègue et premier échevin Khalil Aouasti (PS). "L'échevin de la Culture est monté voir ce qui s'y trouvait et a déniché une gravure d'Ensor et une œuvre de Meunier. Sans l'initiative de M. Limani, nous aurions très probablement jeté ces œuvres à la poubelle", a-t-il ajouté.