Exposition et vente aux enchères spéciale pour les 50 ans de Sotheby's en Belgique

La maison de vente aux enchères Sotheby's organisera l'exposition "Who's afraid of red, yellow and black" ("Qui a peur du rouge, du jaune et du noir") du 18 avril au 17 mai pour célébrer le 50e anniversaire de sa présence en Belgique, a-t-elle annoncé mercredi.

"En clin d'œil à une œuvre magistrale de Barnett Newman (Who's Afraid of Red, Yellow and Blue?) et en guise de prétexte à un voyage essentiellement chromatique, nous nous sommes laissé guider, dans le choix des œuvres, par les trois couleurs flottant à la surface souple du drapeau belge - noir, jaune, rouge. Une exposition qui célèbre les cinquante ans de Sotheby's en Belgique en réunissant des grands noms de l'art moderne et contemporain.", explique le commissaire d'exposition François de Coninck.

L'œuvre emblématique "Fémur d'homme belge" (1965) de l'artiste belge Marcel Broodthaers constituera l'un des points forts de l'exposition et passera sous le marteau. Il y aura aussi un autoportrait à l'huile de l'artiste bruxellois Stéphane Mandelbaum, le tableau "Toujours en retard" (1969) de l'Anversois Wout Vercammen, l'œuvre "A notre cher art belge" de l'artiste conceptuel gantois Jean Schwind et l'installation "White anger, red danger, yellow peril, black death" (1984) de l'artiste américain Bruce Nauman. En outre, une sélection d'artistes belges contemporains sera exposée.