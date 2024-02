France: 72 armes à feu saisies au domicile d'Alain Delon dans le Loiret

Soixante-douze armes à feu et plus de 3.000 munitions ont été saisies lors d'une perquisition la semaine dernière au domicile d'Alain Delon à Douchy-Montcorbon (Loiret), a annoncé mardi le parquet de Montargis.

Au total, 72 armes, notamment de catégorie A (certaines armes à feu et les matériels de guerre) et B (les armes utilisées pour le tir sportif et celles utilisées en cas de risque professionnel), et plus de 3.000 munitions ont été saisies, détaille le procureur, confirmant et précisant des informations révélées par le Parisien.

De plus, il a été "constat(é) l'existence d'un stand de tir dans la propriété" lors de la perquisition, note le magistrat.

Une enquête pour dépôt d'arme illicite, acquisition et détention illicite d'arme de catégorie A, B et C a été ouverte, indique M. Gaux.