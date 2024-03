Grégor Chapelle devient le nouveau CEO de la Chapelle musicale Reine Elisabeth

La Chapelle musicale Reine Elisabeth annonce jeudi avoir nommé Grégor Chapelle comme son nouveau CEO. Il prendra ses fonctions le 29 avril et succède à Bernard de Launoit, décédé l'année dernière.

La Chapelle musicale Reine Elisabeth est un centre d'excellence de formation artistique. Elle est réservée à de jeunes talents musicaux de haut niveau dans les disciplines du piano, du violon, du violoncelle, de la musique de chambre et du chant. L'institution compte notamment près de 70 artistes en résidence et des artistes associés représentant plus de 25 nationalités.

Son nouveau CEO était le directeur général d'Actiris de 2011 à 2021 et le CEO de l'ASBL Kick Belgium de 2021 à 2023. Grégor Chapelle a également occupé le poste d'échevin de l'Emploi et de l'Économie à la commune de Forest.