Impact "dévastateur" du dérèglement du climat sur les oeuvres d'art

Une situation complexe à l'heure où les températures ont atteint plus de 40 degrés en août dernier en Occitanie, l'une des régions les plus touchées par des phénomènes de sécheresse et canicule.

"Avec des changements de températures variant brusquement sur de courtes durées, les matériaux se rétractent ou se dilatent, et cette modification du support fini par rendre les matériaux cassants", ajoute Mme Haumont.

Elle a constaté que "la hausse des températures et de l'humidité impactait le taux de moisissure, qui devient de plus en plus fréquent et de plus en plus difficile à contrôler".