En attendant 2024, voici 11 films qui ont marqué l'année 2023

Après son Tenet qui n'avait pas convaincu tout le monde, Christopher Nolan était attendu au tournant avec son nouveau film mettant en scène la vie du "père de la bombe atomique", Robert Oppenheimer. Grâce à son casting 5 étoiles et un rythme soutenu, le film a rencontré un immense succès et a permis à son réalisateur de renouer avec son public.

Autre grande sortie de l'été avec Oppenheimer, Barbie était véritablement l'ovni que personne n'a vu venir. Porté par une Margot Robbie parfaite dans le rôle de la célèbre poupée et un Ryan Gosling en totale roue libre, le film détonne par son visuel coloré et son humour. Avec des records au box-office, le film s'est également vu nominé dans de nombreuses catégories aux Golden Globes, dont celui du "meilleur film musical ou comédie".

Après nous avoir secoué avec Requiem For A Dream et The Black Swan, Darren Aronofsky nous propose cette fois-ci la poignante histoire de Charlie, père obèse, qui essaye tant bien que mal de renouer le contact avec sa fille. Signant le grand retour de Brendan Fraser sur le devant de la scène, ce dernier s'est vu décerner l'Oscar du meilleur acteur, une première pour lui.



Super Mario Bros. de Aaron Horvath et Michael Jelenic

Après un premier film sorti en 1993 mettant en scène de vrais acteurs, Mario et son frère Luigi ont eu droit à une nouvelle adaptation, mais en animation cette fois-ci. Avec son animation, ses scènes d'actions et ses nombreuses références à la série des jeux-vidéo, le film a été autant un succès critique que commercial. Un magnifique hommage a ce monument du 10e art.

L'exorciste : Dévotion de David Gordon Green

En voulant réadapter le monument du cinéma d'horreur qu'est L'Exorciste, David Gordon Green s'est attaqué à une montagne. Réussissant à réunir le casting du film d'origine (1973) avec Linda Blair et Ellen Burstyn, le metteur en scène offre une suite au rythme entraînant, malgré une scène d'exorcisme trop vite expédiée. À noter qu'une suite est d'ores et déjà prévue pour l'année 2025.

Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu de Guillaume Canet

En choisissant d'adapter une histoire originale pour les deux célèbres Gaulois, Guillaume Canet a voulu se faire plaisir et ça se sent. Avec son casting démentiel (Angèle, Zlatan Ibrahimovic, Gilles Lelouche, Vincent Cassel) et bien d'autres, le film n'a malheureusement pas réussi à convaincre le public. À noter qu'avec son budget de plus de 60 millions d'euros, il fait partie des films français les plus chers.

Indiana Jones et le Cadran de la destinée de James Mangold

En 1981, le monde découvrait les aventures du célèbre aventurier Indiana Jones. 40 ans plus tard, Harrison Ford a revêtu son chapeau et fouet pour le plus grand plaisir des nostalgiques. Présenté en avant-première lors du festival de Cannes, il s'agit du dernier volet de la saga.

The Fabelmans de Steven Spielberg

Metteur en scène à qui l'on doit les classiques Jurassic Park, E.T. ou encore Les Dents de la mer, Steven Spielberg a bouleversé le monde avec cette histoire d'un jeune garçon se réfugiant dans le cinéma. Film semi-autobiographique sur la jeunesse du réalisateur, The Fabelmans s'est vu remporter le Golden Globes du Meilleur Films dramatique.

Killers of the flower moon de Martin Scorsese

Après 50 ans de carrière, Martin Scorsese continue de montrer au monde entier le réalisateur de génie qu'il est. Pour son dernier film, mettant en scène le meurtre des Indiens d'Osage dans les années 1920, le metteur en scène s'est offert un casting 5 étoiles en réunissant Leonardo Di Caprio, Robert de Niro et Brendan Fraser.

Le garçon et le héron de Hayao Miyazaki

Nommé pour le Golden Globes du Meilleur film d'animation, Hayao Miyazaki (Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoké) arrive une nouvelle fois à bouleverser son spectateur grâce à une sublime histoire mettant en scène la rencontre entre un jeune garçon et un héron.