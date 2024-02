"Iwájú", une série d'animation africaine dans un Lagos futuriste débarque sur Disney +

"Il s'agit de la première collaboration de Disney avec un autre studio en 100 ans d'histoire de dessins animés", a déclaré à l'AFP Christine Service, directrice générale de Walt Disney Afrique dans l'enceinte du Imax Lekki à Lagos.

Cette série d'animation en six épisodes a été imaginée par la société panafricaine de divertissement Kugali fondée en 2017 par les Nigérians Olufikayo Ziki Adeola et Toluwalakin Olowofoyeku et l'Ougandais Hamid Ibrahim.

Les trois associés, vêtus de costumes sombres, ont fait une arrivée remarquée sur le tapis rouge avant la projection au côté de la ministre de la Culture nigériane, Hannatu Musa Musawa, et de la superstar de Nollywood, Uti Nwachukwu.