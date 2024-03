Jeu vidéo: Rise of the Ronin, le retour du samouraï sur PlayStation 5 est... difficile

Partager:

Faut-il rendre tous les jeux vidéos accessibles au grand public ? On est tenté de dire que non, car c'est logique qu'il existe, comme au cinéma, certains genres, certaines niches appréciées principalement par les connaisseurs. Mais quand on est une exclusivité PlayStation 5, à l'instar d'un Last of Us, on s'adresse a priori au plus grand nombre. Or vous allez le voir, Rise of the Ronin, 69€, n'est pas à mettre entre toutes les mains. Une histoire intéressante Il est difficile de décrire ce titre de Team Ninja, même si on a compris qu'il se déroulait dans le Japon du 19e siècle, et qu'il y aurait des combats d'épées. Un fort accent a été mis par l'équipe de développement sur l'histoire - la vraie, saupoudrée de fiction bien entendu. Il s'agit de la fin du shogunat, cette période féodale et isolationniste du Japon, qui dura environ 700 ans pour s'achever dans les années 1850, background historique de Rise of the Ronin. Il y a de nombreuses allusions historiques durant le jeu, ainsi que le commodore américain Matthew Perry, qui a réellement forcé l'ouverture des ports du Japon au commerce extérieur, en 1854. Il s'agit des traditionnelles cinématiques, mais les missions sont rythmées par cette toile de fond narrative, et il vous faudra faire des choix, prendre position entre tradition et modernité. Cet aspect est assez bien exploité.

Un gameplay très technique Rise of the Ronin est tout l'inverse d'un jeu triple A (blockbuster) qui va toujours parvenir à adapter sa difficulté pour ne jamais frustré le joueur. Vous incarnerez un (ou plusieurs, car on peut switcher durant les combats) personnage entièrement personnalisable au début du jeu (voir ci-dessous). Mais même en mode facile, vous devrez prendre le temps de comprendre les attaques spéciales, les combinaisons de touches et les contres, au risque de recommencer souvent les mêmes combats (le retour au dernier point de sauvegarde peut être assez lointain...). Votre timing doit être précis, d'autant que vous serez rarement face à un seul adversaire à la fois. Heureusement pour vous, ils ne sont pas spécialement malins: si vous trucidez un soldat américain, son camarade présent à 3 mètres ne s'en rendra pas compte et continuera à vous tourner le dos pour une élimination furtive aisée (au moins ça vous donne un peu de répit). Lorsque vous aurez compris le principe du gameplay, vous découvrirez une grande liberté de styles de combat, à travers le choix des armes primaires et secondaires. Très fun, mais il faudra se plonger dans la maîtrise technique du jeu, et ça n'est sans doute pas pour tout le monde. Un monde ouvert "prétexte" Ambitieux, Rise of the Ronin veut dépasser le style du simple combat aux sabres et aux fusils (car oui, vous devrez embrasser la modernité pour avancer), et s'aventure vers le principe du monde ouvert, donc une grande carte avec un tas de missions facultatives dans la ville de Yokohama, qui rempliront votre inventaire d'un tas d'objets dont j'ignore parfois l'utilité. Ces missions ne sont pas très intéressantes et alourdissent inutilement le jeu qui, selon moi, aurait du se concentrer sur ses forces: les combats au sabre (ou à l'une des innombrables armes de corps à corps) diablement maîtrisés par les développeurs de Team Ninja, et l'histoire assez forte qui sert de belle trame de fond. Heureusement, il y a des manières de parcourir ce monde ouvert plutôt agréables, notamment une espèce de cerf-volant ou le grappin... Des graphismes mitigés Finissant la claque visuelle qu'est The Last of Us Part II Remastered, je ne pouvais qu'être déçu, je le savais, par un jeu plus traditionnel en monde ouvert. Il y a nettement plus de mondes à construire, impossible de les rendre aussi beaux dans 100 GB de données. Les textures ne font donc pas rêver et les différences sont minimes avec un Ghost of Tsushima, sorti sur PlayStation 4 en 2020. Mais les paysages sont beaux (de loin), tout comme les bâtiments, surtout à l'extérieur.