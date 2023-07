K-Pop: le groupe sud-coréen BTS publie ses mémoires

"Je suis ici depuis 9 heures du matin et j'ai enfin le livre", s'exclame Aqilah, une fan malaisienne, devant la librairie Kyobo de Gwanghwamun, l'une des plus grandes de Séoul.

"Beyond the Story: 10-Year Record of BTS" a été co-écrit par le journaliste sud-coréen Kang Myeong-seok et des membres du groupe, selon son éditeur américain Flatiron Books. Il parait également aux Etats-Unis où il s'est déjà hissé en tête des meilleures ventes sur Amazon grâce aux pré-commandes.

La date de sortie des mémoires, le 9 juillet, est un clin d'œil à une date importante dans l'histoire du groupe: le jour de la naissance de leur organisation de fans, connue sous le nom d'ARMY, il y a 10 ans.

BTS, qui a fait ses débuts le 13 juin 2013, a popularisé la musique sud-coréenne à travers toute la planète, engrangeant des milliards de dollars en se constituant une communauté mondiale de fans.