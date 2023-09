La 6e édition du festival breton Films Courts de Dinan célèbre le cinéma belge francophone

"La compétition internationale présentera une sélection de courts métrages belges, offrant une vitrine du talent créatif et de l'innovation du cinéma belge francophone contemporain", note Philippe Gautier, président fondateur de l'association "Court vers le large", organisatrice de l'événement. "Le Festival Films Courts mettra également en avant les liens et les différences entre les acteurs français et belges, avec une discussion animée par l'association Actrices et acteurs de France associés (AAFA)", a-t-il ajouté.

Au total, cinq courts métrages belges sortis en 2023 seront en compétition, parmi lesquels "Beyond the sea" du réalisateur Hippolyte Leibovici. Ce dernier avait notamment remporté un Magritte pour "Mother's" en 2022. "Les silencieux" de Basile Vuillemin a également été nommé. Le réalisateur franco-suisse a déjà été récompensé pour ce même court métrage au Grand Prix du Festival du Film de Mons cette année. Les trois autres productions sont "Une voie lactée" de Quentin Moll-Van Roye, "Motherless child" de Sophie Maréchal et "Marée haute" de Noha Choukrallah.